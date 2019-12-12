Лос-Анджелес, США, , 19:40 — REGNUM Warner Bros. выложила в сеть первый трейлер фильма «На высотах», в основу которого лёг бродвейский мюзикл композитора Лин-Мануэля Миранды. Ролик был опубликован 12 декабря на YouTube-канале кинокомпании.

Сюжет мюзикла рассказывает о жизни людей, проживающих в нью-йоркском районе Вашингтонские высоты. В его основу легло либретто драматурга и обладателя пулитцеровской премии Кьяры Алегрии Худес.

В фильме снялись Энтони Рамос («Звезда родилась»), Дэша Поланко («Оранжевый — хит сезона»), Стефани Беатрис («Бруклин 9−9») и сам Лин-Мануэль Миранда, который ранее участвовал в таких проектах, как «Мэри Поппинс возвращается» и «Тёмные начала».

Читайте ранее в этом сюжете: Оскар Айзек: «Дюна» Дэни Вильнёва будет «кошмарной» и «шокирующей»