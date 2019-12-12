Лос-Анджелес, США, , 19:13 — REGNUM Оскар Айзек, исполняющий роль Лето Атрейдеса в предстоящем фильме Дэни Вильнёва «Дюна», рассказал, чего могут ожидать поклоники вселенной, созданной писателем Фрэнком Гербертом. Об этом 12 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Актёр дал понять, что новая картина будет чем-то «совершнно другим», заявив, что он не может представить, чтобы кто-то передал дух «Дюны» лучше, чем Вильнёв. Он также сказал, что в фильме будут показаны «страшные» вещи, которые «шокируют» фанатов, добавив, что лучше всего их называть «кошмарными» из-за уровня жестокости.

Ранее сам Дэни Вильнёв охатактеризовал свой будущий фильм «Дюна» как «Звёздные войны для взрослых». В российских кинотеатрах новую экранизацию романа Герберта начнут показывать 19 ноября 2020 года.

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