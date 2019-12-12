Лос-Анджелес, США, , 18:57 — REGNUM Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости». Изображение 12 декабря опубликовал портал Cinema Blend.

https://twitter.com/nexuspong/status/1205012593074552832

Этот костюм, также известный как Recovery Suit («Восстановительный костюм»), появился в комиксах DC в сюжетной линии «Смерть Супермена», в которой супергерой в итоге также вернулся из мёртвых (после того, как его убил Думсдэй). Именно из этого комикса позаимствовал идею Снайдер.

Напомним, в одной из удалённых из фильма «Лига справедлиовсти» сцен, которая появилась на Blue-ray, супермен также проходит мимо черного костюма. Однако впоследствии он появляется в кадре в своём классическом одеянии.

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