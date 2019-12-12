Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Русский музей в 2020 году отметит 125 лет со дня своего основания и готовится представить большую юбилейную программу, а также усовершенствовать охранную систему своих экспонатов. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Русский музей Дарья Драй © ИА REGNUM

Во время заседания Попечительского совета Русского музея, которое прошло сегодня, 12 декабря, в Москве обсуждались масштабные программы и новые проекты, приуроченные к юбилейной дате.

Так, на будущий год в музее запланировано создание единой экспозиции, представляющей крупнейшую в России и мире коллекцию национального изобразительного искусства X—XXI веков и выключающей более 400 тысяч экспонатов.

Кроме того, главными выставочными проектами юбилейного года станут выставка «Александр III. Император и коллекционер» (К 175-летию со дня рождения императора Александра III), которая пройдет в Михайловском замке при поддержке Благотворительного фонда «Система», и выставка «Художники и коллекционеры — Русскому музею» (История собрания 1898—2000), которая откроется во всех дворцах комплекса — Михайловском, Строгановском, Мраморном, а также в Михайловском замке.

Помимо этого, среди юбилейных планов у музея — завершение реставрации парадных интерьеров Михайловского замка, которое приурочено и к 220-летию со дня освящения замка, а также провести реставрационные работы во дворцах, зданиях и садах Русского музея.

«В рамках мероприятия был представлен пилотный инновационный проект по модернизации системы обеспечения безопасности», — пояснили в пресс-службе Русского музея.

После происшествия с работой Куинджи руководство Русского музея провело оценку состояния действующей системы безопасности. Профильные специалисты подготовили рекомендации по совершенствованию охраны экспонатов с использованием инновационных технологических решений.

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«На примере входной группы корпуса Бенуа будут тестироваться автоматизированные уведомления ситуационного центра об оставленных предметах, некорректном поведении и контакте посетителей с экспонатами, а также сценарии оперативной и координированной реакции на инциденты», — отметили в пресс-службе Русского музея.

В музее надеются, что в перспективе это позволит организовать необходимую технологическую базу для создания полноценной многоступенчатой системы безопасности учреждения, вывести защиту экспонатов на новый качественный и технологический уровень.

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