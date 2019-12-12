Москва, , 17:02 — REGNUM В «Музее Героев Советского Союза и России» открылась выставка «69° 21' 28''. Истории русской Антарктики»: экспозиция приурочена к 200-летию первой русской антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Об этом сообщает официальный сайт Музея-панорамы.

Экспозиция объединила несколько музеев Москвы и Санкт-Петербурга, Российский государственный архив Военно-морского флота, Государственную публичную историческую библиотеку, а также исследователей Антарктики, путешественников, фотографов и художников.

Выставка знакомит с первой русской экспедицией к Южному полюсу, советскими исследованиями Антарктиды 1960−1980-х годов и попытками её промышленного освоения. Карты, модели кораблей, навигационные приборы дают представление о первых открытиях на неизвестной Южной земле. Фотографии и предметы из частных коллекций, посвящённые международной научной деятельности и антарктическому туризму, раскрывают историю современной жизни на материке.

Выставка продлится до 11 марта 2020 года.