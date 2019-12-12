Москва, , 16:57 — REGNUM 13−14 декабря в Музее Москвы пройдет IV Международная конференция «Музей в городе — город в музее», посвященная открытым формам взаимодействия современного музея и города. Об этом сообщает официальный сайт музея.

В дискуссиях примут участие более 70 спикеров из столицы, регионов и зарубежных стран — археологи, историки, антропологи, социологи, экономисты, архитекторы, урбанисты, культурологи и музейные специалисты.

Цель конференции — показать, как меняется сегодня система «человек — музей — город»: горожане включаются в реализацию музейных проектов и формирование коллекции, переосмысливаются взаимосвязи локальных нарративов и целого города.