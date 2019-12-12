Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Телеканал «Санкт-Петербург» покажет телевизионную версию двухсерийного документального фильма «Петербургские театры» в ночь с 12 на 13 декабря.

По сообщению портала Театр, художественным руководителем и автором идеи документального фильма выступил режиссер Алексей Герман-младший. По словам режиссера, к прокату готовится полнометражная версия документального фильма, которая будет показана «широко», в том числе в кинотеатрах и на кинофестивалях.

Как отметила режиссер фильма Ирина Волкова, первая часть «Петербургских театров» расскажет о больших государственных театрах (музыкальных, драматических, театрах кукол). Вторая часть посвящена независимым сценам и труппам, многие из которых получили большую известность и борются за престижные премии, такие как «Золотая маска».