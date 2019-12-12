Москва, , 16:25 — REGNUM 11 января российская рэп-рок-группа Anacondaz проведет праздничный концерт в знаменитом у меломанов ДК им. Горбунова. Астраханские музыканты обещают устроить специальный послепраздничный карнавал. Напомним, что подобное мероприятие проходит уже четвертый год подряд.

По информации российского новостного агентства InterMedia, на этом выступлении все музыканты предстанут в необычных новогодних образах.

«Не отставай и ты от своих кумиров, доставай с антресолей костюм Йети; Робин Гуда или зубной феи и пригоняй на главный карнавал 2020 года», — говорится на сайте мероприятия.

Напомним, что группа Anacondaz была образована в Астрахани в 2009 году и уже успела выпустить шесть студийных альбомов и два мини-альбома. 5 декабря музыканты выпустили новый EP, который получил название «Мои дети не будут скучать». В записи пластинки поучаствовали такие артисты, как Noize MC, Макс Гирко, 25/17, Inice и Horus.