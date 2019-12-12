Москва, , 16:21 — REGNUM Издательство Common Place выпустило масштабное исследование Владимира Козлова и Ивана Смеха, посвященное истории сибирской панк-сцены конца XX века «Следы на снегу. Краткая история сибирского панка». Об этом сообщается на официальной странице издательства.

В центре внимания находятся малоизвестные сибирские панк-группы, творчество которых многим до сих пор остается неизвестным. Восстанавливая творческие биографии таких исполнителей и коллективов как Мирослав Немиров, «Инструкция по выживанию», «ПУТТИ», «Закрытое Предприятие», Манагер, «Чёрный Лукич», «Промышленная Архитектура», «Кооператив Ништяк» и др., авторы углубляют и детализируют общее представление об отечественной культуре последней четверти XX века.

В основу книги был положен одноименный документальный фильм, созданный в 2014 году режиссером Владимиром Козловом. Основными источниками в работе над фильмом стали выпуски самиздата («Сибирская Язва», «Контр Культ Ур’а», «Тусовка»), мемуары музыкантов и интервью.