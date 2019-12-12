Джакарта, , 16:18 — REGNUM Наскальные рисунки, сделанный почти 44 тысяч лет назад, найдены в на острове Сулавеси (Индонезия), пишет 12 декабря Nature.

Уточняется, что рисунок сделан на стене одной из пещер. Автор нарисовал сцену охоты: на изображении фигурируют люди и животные. Причём у людей заметны черты животных (зверолюди).

Всего на картине 14 фигур: четыре буйвола, две свиньи и восемь людей с чертами животных.

Напомним, найденный рисунок — не самый древний из известных до сих пор. В Испании в пещерах найдены рисунки, возраст которых оценивается в 63 тыс. лет до н.э.