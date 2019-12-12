Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM С 14 по 17 декабря в санкт-петербургском центре дизайна Artplay пройдет Новогодний книжный салон, приуроченный к юбилею писателя Даниила Гранина и Году театра в России. Об этом сообщает сайт Российского книжного союза.

В рамках салона состоятся презентации книжных новинок, будут подведены итогов литературных конкурсов «Неизвестный Петербург», «Планета Зощенко», «Звучащие строфы Петербурга». Знаменитые авторы встретятся с читателями, а для экспертов из мира театра будут организованы тематические круглые столы.

Гости салона смогут посетить театрализованные постановки, посвященные разным писателям и поэтам. Так, в поэтическом спектакле «Петербург. От Пушкина до Бродского» будет рассказано о роли города Санкт-Петербурга в жизни великих русских литераторов.

На протяжении всех дней салона для посетителей будут работать книжная ярмарка и новогодний бук-кроссинг.