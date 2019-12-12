Москва, , 16:11 — REGNUM Институт искусствознания и Союз театральных деятелей РФ представили результаты исследования (руководить профессор Александр Рубинштейн) о состоянии театрального искусства в стране.

По сообщению сайта Кино-театр.ру, выступая на заключительном заседании форума «Российский театр — XXI век. Новый взгляд» Александр Рубинштейн указал на недоступность театра для почти трети населения России. По словам ученого, в ходе опроса выяснилось, что при нынешнем уровне дохода 28% граждан не могут позволить себе билеты в театр, причем пятая часть из этой категории — работающие люди.

Сложнее всего попасть в театр студентам и аспирантам: 49% из этой категории хотели бы ходить в театр, но не могут купить билеты из-за материальных сложностей. Кроме того, не хватает на билеты 34% пенсионеров и 32% школьников. Авторы исследования связали такое положение дел с «тенденцией коммерциализации театров» из-за снижения доли бюджетных субсидий в расходах театров.