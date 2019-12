Лос-Анджелес, США, , 16:02 — REGNUM Хью Джекман решил в очередной раз поиздеваться в сети над Райаном Рейнольдсом. Он опубликовал постер предстоящего фильма «Свободный», в котором снялся его коллега. На это 12 декабря обратил внимание портал We Got This Covered.

https://www.instagram.com/p/B53PwminlCB/

Суть шутки заключается в том, что Джекман при помощи графического редактора заменил лицо Рейнольдса на своё, при этом сопроводив публикацию комментарием: «Небольшая правка, чтобы это стало лучшим инструментом продвижения «. Таким образом актёр дал понять, что более известен и популярен.

Напомним, Райан Рейнольдс и Хью Джекман уже достаточно давно соревнуются во взаимных сетевых издевательствах. 12 октября 2019 года Рейнольдс, в ответ на очередную подколку со стороны Джекмана, нецензурно поздравил коллегу с днём рождения.

