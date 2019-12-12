Мехико, , 15:55 — REGNUM В Мехико десятки людей провели митинг около национального музея, где проходит выставка, посвященная лидеру Мексиканской революции Эмилиано Сапата. На одной из картин Сапата изображен в туфлях и сидящим без одежды на коне, сообщает The Guardian.

«Это разврат! Это унизительно, — сказал представитель протестующих Антонио Медрано. — Они не могут представлять нашу историю таким образом».

Отмечается, что организаторы выставки таким образом хотели привлечь внимание к «проблемам ЛГБТ-сообщества».

Напомним, Сапата вошёл в историю благодаря своей самоотверженной борьбе за передачу земель латифундистов крестьянам. Вместе с соратниками революционер разработал «План Аялы», предусматривавший ликвидацию крупной земельной собственности за выкуп и наделение крестьян землёй.

Родом Сапата из очень бедной семьи, практически безграмотный, он тем не менее возглавил революционное движение, сыгравшее ключевую роль в поворотных моментах истории страны, таких как падение диктатуры Диаса, правление Франсиско Мадеро. Также Сапата сыграл важную роль в свержении контрреволюционного правительства Викториано Уэрты в 1914 году.