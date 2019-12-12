Москва, , 15:50 — REGNUM Молодой режиссер Дарья Камошина 27,28 и 31 декабря представит спектакль «Загадочные вариации» по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта в Молодежном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге.

По сообщению портала журнала «Театр», молодой режиссер ставит спектакль под руководством Семена Спивака. Одноактная пьеса-диалог построена на столкновении двух героев: писателя и Нобелевского лауреата Абеля Знорко и молодого журналиста Эрика Ларсена. Оба персонажа имеют особые взгляды на творчество, любовь и жизнь.

Как отметил наставник Дарьи Камошиной Семен Спивак, в новом спектакле ему близки темы «творчества, основанного на любви» и взаимоотношений мужчины и женщины. По мнению режиссера, в отличие от большинства спектаклей «на двоих», зрителю до самого конца не понятно, чем же он закончится — настолько многогранными получились персонажи. Юмор героев здесь гармонично сочетается с глубокой грустью.