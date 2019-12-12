Москва, , 15:20 — REGNUM 12 декабря Государственная Третьяковская галерея запускает первый масштабный просветительский онлайн проект «Лаврус».

Как отмечают организаторы, на «Лаврусе» историки искусства, хранители Третьяковской галереи и приглашенные эксперты будут рассказывать о прошлом и настоящем отечественного искусства, о культуре, об исторических эпохах и их представителях.

На «Лаврусе» представлены тематические курсы и материалы, видео-лекции и экскурсии о русском искусстве. «Лаврус» позволит не выходя из дома участвовать в мастер-классах музейных педагогов и готовиться к занятиям по специально созданным иллюстративным подборкам.