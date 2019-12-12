Москва, , 15:18 — REGNUM 12 декабря Политехнический музей открывает на ВДНХ в павильоне №26 выставку «Руссо-Балт. Первый. Легендарный», посвященную первому российскому серийному автомобилю — «Русско-Балтийский». Об этом сообщает официальный сайт музея.

На выставке будет представлен единственный сохранившийся в мире дореволюционный автомобиль из коллекции Политеха модели «Руссо-Балт К12/20» 1911 года выпуска, а также редкий ретромобиль компании Bugatti.

«Выставка начнет работу в день рождения Политехнического музея 12 декабря и расскажет историю о «золотой эре» автомобилестроения, когда самые смелые инженерные мечты воплощались в жизнь, а автомобиль был не только средством передвижения, но и символом технического прогресса и превосходства инженерной мысли, — говорит куратор выставки Сергей Рыков.

Выставка продлится до 27 февраля 2020 года.