Москва, , 15:15 — REGNUM 12 декабря в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится премьера документального фильма «Мин здесь нет» режиссера Евдокии Москвиной.

Картина повествует о судьбе «детей Халифата». Тысячи детей, большинство из которых сироты, содержатся в лагерях военнопленных на севере Сирии — в так называемом «Сирийском Курдистане». Об этом информирует официальный портал Министерства культуры России.

После демонстрации ленты, ее создатели режиссер Евдокия Москвина и продюсер Федор Попов расскажут о том как проходили съемки в лагере военнопленных Аль Холь, в Дамаске, Алеппо и Латакии, труднодоступных и опасных районах Сирийского Курдистана, как удалось извлечь из плена и отправить на родину в Чечню пятерых девочек-сирот, а также ответят на вопросы зрителей.

Документальный фильм «Мин здесь нет» создан при поддержке Министерства культуры, при содействии Министерства обороны и Министерства иностранных дел России.