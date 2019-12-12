Москва, , 15:02 — REGNUM В московском театре Et Cetera состоялась премьера спектакля «Блаженный остров» по пьесе украинского драматурга Миколы Кулиша. Само произведение написано в середине 1920-х. В 1937 году писатель был расстрелян как враг народа.

По сообщению портала «Театр.», режиссером постановки выступил Михаил Бычков, обладатель премии «Золотая маска». Как отметил художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, комедия «Блаженный остров» рассказывает о революции, а ее юмор и ирония «сегодня вызывают живой отклик».

Главную роль в спектакле (Гуска) исполняет ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По признанию Золотовицкого, самое сложное в его роли — простота, которая «в принципе трудно достижима». Ранее актер уже принимал участие в постановках театра Et Cetera, сыграв в спектаклях «Смуглая леди сонетов» и «Шейлок (Венецианский купец)».