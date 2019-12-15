15 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Вивьен Медрано — художница-иллюстратор из США. Ей 27 лет и она рисует мультфильмы для взрослых: с соответствующим уровнем шуток и грубостью сюжета. Осенью 2019 года на ее YouTube-канале вышла пилотная серия мультсериала «Отель Хазбин», а спустя две недели — спин-офф «Адский босс». За месяц оба ролика набрали больше 30 млн просмотров. Почему всем так понравились истории о жизни чертей в преисподней — разбирается обозреватель ИА Regnum.

Алёна Соколова, , 20:28 — REGNUM



Цитата из м/с «Адский босс». Худ. Вивьенн Медрано. 2019. США

Иллюстратор-мультипликатор Вивьен Медрано прославилась в конце октября 2019 года благодаря выпущенному пилоту мультсериала «Отель Хазбин» — месяц спустя после публикации на видеоплатформе YouTube эпизод собрал 19 млн просмотров. Команда разработчиков собирает деньги на продолжение истории, но спустя две недели выпускает спин-офф «Адский босс»: серию втрое короче, про других героев, но происходящую в той же вселенной. Успех, кажется, предстоит такой же: видео просмотрено уже 9,6 млн раз. Почему нам так нравятся демоны, которые пошло шутят?

Напомним, что Медрано прежде выпускала несколько проектов — например, мультфильм «Зоофобию» с рисовкой в похожем стиле, но о животных. Ее вселенная преисподней, которая начала развиваться два года назад благодаря коротким клипам и фанатской поддержке (в том числе — финансовой: у художницы есть аккаунт на Patreon, и если верить статистике, он приносит минимум 5 тысяч долларов), разрослась намного дальше — несмотря на то, что цельных продуктов вышло хронометражем в сумме на 40 с небольшим минут, художница уже открыла лавку с мерчем, посвященным героям фильма. Там можно заказать значок, скетчбук или футболку с полюбившимся персонажем (цены колеблются от 10 до 20 долларов за сувенир). И все равно это не приносит необходимых сумм на создание качественной регулярной анимации, поэтому Медрано постоянно находится в поиске спонсоров для своих проектов.

Вивьен Медрано Hazbinhotel.fandom.com

Пилот «Адского босса» длится 11 минут и исправляет некоторые ошибки своего предшественника: например, графика в нем не такая резкая (зрители «Хазбин» жаловались на мельтешение красок на экране), песни практически не отнимают время, да и характеры героев очень ярко обрисованы. В треть «Хазбина» помещается цельная история, чем-то похожая на сюжет классического офисного ситкома. Шутки «ниже пояса» и черный юмор, впрочем, остались на своих местах.

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Адская планерка

В аду жизнь течет так же, как и среди живых: у демонов есть телевидение, личная жизнь и свои бизнес-центры. В одном таком офисном здании расположилась организация — эдакие наемные убийцы прямо из преисподней, способные расправиться с любым смертным врагом максимально эффектно и быстро. Лучшие киллеры оказываются тремя нелепыми демонами с тонкой душевной организацией, что становится плодородной почвой для множества шуток.

Концепт-арт персонажей спин-оффа «Адский босс» Hazbinhotel.fandom.com

Про деятельность конторы рассказано мало, но сериал оставляет себе место для маневра: каждая серия может стать отдельной историей «заказа»; так, например, в пилоте демоны разгребают последствия случайного убийства «не той» жертвы (оказывается, и бесам свойственно милосердие). Акцент эпизода сдвинут в сторону личных отношений героев: босс здесь представляется очень настырным, эдаким «наставником-наседкой», который пытается внедрить корпоративную культуру в жизнь своих сотрудников чуть ли ни тогда, когда те занимаются сексом у себя в квартире.

Тема, конечно, злободневная и сразу цепляет взрослую аудиторию: на волне последних лет, когда бизнес-структуры продвигают позиционирование коллектива как одной крепкой семьи, и у трудоголиков не остается времени, чтобы проживать свою собственную жизнь. Грань между личным и рабочим стирается, а никто не может сказать надоевшему начальству и слова поперек, потому что боится обидеть («мы ведь все — большая семья, а для семьи нужно стараться!»). Медрано изящно обыгрывает больные точки современных стартапов, когда вначале производства в ход на нужды компании могут пойти даже зарплаты сотрудников. Все для дела и ради общего блага.

Цитата из м/с «Адский босс». Худ. Вивьенн Медрано. 2019. США

Наши добрые демоны

Сюда же — к ахиллесовым пятам современного кадрового ада, — относится и проблема любимчиков с манипуляциями статусом. Босс из мультфильма будто начитался всех существующих учебников по повышению мотивации сотрудников и взял оттуда самые недействующие в нынешнее время советы: так он пытается заставить сотрудников принимать исключительно его мнение, обещая им звание «лучшего работника месяца», или прощает одному то, за что тут же отчитывает другого. Все это показано утрированно, карикатурно, комично; и в то же время — реалистично до жути, поэтому те зрители, которые столкнулись с работами в начинающих компаниях (или даже крупных организациях), явно уронят скупую слезу при просмотре.

Пересечения с «Отелем Хазбин» тоже есть, но, скорее, напоминают «пасхальные яйца» (отсылки, которые понятны только тем, кто знаком с оригинальным произведением): так, вы можете встретить мужчину, который убил свою жену за измену с курьером. В «Хазбине» он же посылает сообщение во время прямого эфира выпуска новостей — так маленькая второстепенная история получает продолжение.

Цитата из м/с «Адский босс». Худ. Вивьенн Медрано. 2019. США

Мир ада, нарисованный Медрано, потенциально максимально многогранен: к нему можно прикрутить любые каноны, от Библии до культовых хоррор-фильмов, присыпать «взрослым» юмором и получить неиссякаемый запас сюжетов. Причем они будут смотреться даже как добрый мультфильм, а не кровавая вакханалия.

Демоны в «Адском боссе» не страшные, а милые: они смотрятся как ходячий учебник по психиатрии (или как срез семьи в самом стереотипном представлении): муж-подкаблучник, яро реагирующий на любые попытки задеть его эго (и при этом старающийся держаться возвышенно), его экспрессивная властная жена, которая притворяется милой и наивной, и депрессивно-грубая помощница, к которой никто не осмеливается подойти, потому что она — та самая любимица начальника. Количество курьезных случаев, которые можно списывать из бородатых анекдотов, растет в геометрической прогрессии.

Цитата из м/с «Адский босс». Худ. Вивьенн Медрано. 2019. США

Мы получаем мультфильм, который только кажется «сверхъестественным»: да, у персонажей есть рога и хвосты, они рисуют пентаграммы и открывают порталы между мирами, однако проблемы у них настолько человеческие, что в конце концов мы понимаем: сколько душу дьяволу ни продавай, после смерти нам все равно не обрести покой.

От этого становится одновременно и смешно, и грустно: вот они, тенденции последних лет, слившиеся воедино. Никакие демонические ужасы не сравнятся с планеркой утром понедельника.