Нью-Йорк, США, , 14:59 — REGNUM Netflix выложил в сеть финальный трейлер предстоящего сериала «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского. Ролик был опубликован 12 декабря на YouTube-канале компании.

Поклонники вселенной «Ведьмака» могут увидеть в трейлере новые сцены и новых персонажей, которых Netflix не показывал ранее. Первый эпизод шоу появится на сайте потокового сервиса 20 декабря 2019 года.

Главную роль в сериале исполнил британский актёр Генри Кавилл, Йеннифер сыграла Аня Чалотра, а Цириллу — Фрейя Аллан. Ранее в сеть выложили три ролика, в которых исполнители ролей рассказали о своих персонажах.

Читайте ранее в этом сюжете: Исполнительница роли Йеннифер в «Ведьмаке» рассказала о своей героине