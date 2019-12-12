Москва, , 14:57 — REGNUM По результатам опроса, проведенного интернет-сервисом по бронированию билетов Biletix, 58% респондентов убеждены, что Москва — лучшее направление для путешествия с детьми на новогодние праздники по РФ, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

На втором месте с большим отрывом — Санкт-Петербург (17% опрошенных выбрали этот город), далее — Сочи (11%) и тройку закрывает Великий Устюг (6%). Еще одним популярным направлением стала Казань (4% респондентом отдали за нее свой голос). Добавим, что на вопрос «В какую страну вы бы хотели отправиться в путешествие с детьми на период новогодних праздников?», 47% выбрали Россию. Добавим, что в опросе приняли участие 1419 человек.

Другим результатом опроса стало интересное наблюдение: почти 90% респондентов выбирают для отдыха за пределами России европейские страны, и лишь 1% — страны Юго-Восточной Азии