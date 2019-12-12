Москва, , 14:51 — REGNUM 19 декабря в Концертном зале имени И.К. Архиповой в Москве пройдет премьера художественной постановки Московского государственного академического камерного хора под управлением профессора Владимира Минина «210 лет автору Ревизора». Сообщается, что этот концерт будет построен на самых ярких сюжетах в биографии великого писателя Николая Васильевича Гоголя.

На сцене прозвучат отрывки из произведений, писем автора, а также мемуаров его современников. Московский камерный хор под управлением Владимира Минина исполнит избранные произведения Николая Римского-Корсакова, а точнее, фрагменты из оперы «Ночь перед Рождеством».

По информации официального портала Хора Минина, в роли автора на сцене выступит известный актер театра и кино — Артём Ткаченко.

Он выступит в роли рассказчика, повествующего от лица Николая Гоголя и его друзей. Для актера это не первое погружение в мир Гоголя, так как он уже играл роль вымышленного персонажа графа Данишевского в кинотрилогии «Гоголь» режиссера Егора Баранова.