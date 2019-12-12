Москва, , 17:13 — REGNUM Стартовала кампания по сбору средств на выпуск русской версии настольной ролевой игры «Ведьмак». Она была запущена сегодня, 12 декабря на краудфандинговой платформе CrowdRepublic.

Желающие приобрести игру смогут оформить предзаказ до 30 января 2020 года. Первые 20 заказчиков получат в подарок сборники повестей «Меч предназначения» и «Последнее желание» из цикла Анджея Сапковского.

Стоит отметить, что «Ведьмака» разрабатывали создатели настольной ролевой игры Cyberpunk 2020 (R. Talsorian Games) в сотрудничестве со студией CD Projekt RED, которая ранее выпустила видеоигры по вселенной Сапковского.

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