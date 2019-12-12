Москва, , 14:43 — REGNUM 12 декабря в московском Измалово открывается новая районная библиотека, которая получила название «Библиотека впечатлений». Об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Отличительной особенностью данной библиотеки является то, что ее книжные фонды составлены на основе пожеланий юных читателей. В рамках проекта «Путевая книжка», проходившего с 5 ноября по 5 декабря, московские библиотекари собирали информацию о литературных предпочтениях подрастающего поколения. Детям было предложено написать отзыв на книгу, которую они бы взяли с собой в путешествие. Собранные рецензии прошли экспертный анализ, и основные пожелания были учтены при подготовке книжных фондов новой библиотеки.

«Библиотека впечатлений» отвечает современным требованиям и помимо книжных фондов и читальных залов включает творческие мастерские, классы для занятий, игровую комнату для дошкольников и специальную зону отдыха.