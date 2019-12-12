Рига, , 14:05 — REGNUM Сегодня, 12 декабря, в Даугавпилсском театре впервые состоится премьера детского спектакля «Ведьмочка» на латгальском языке, пишет портал LSM.

Журналисты отмечают, что Латгалия — регион, который лежит на перекрёстке латышского, русского, польского и белорусского языков и латгальский впитал в себя всю самобытность этих культур.

Режиссёром постановки стал Марис Корсиетис. Для авторов — этот проект определённый вызов и желание познакомить детей с языком на котором говорили их предки.