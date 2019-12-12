Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В столице Среднего Урала не отказались от задумки построить мемориал «Тыл — Фронту». Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Идею мемориала пришёл отстоять перед мэром легендарный врач, ветеран Великой Отечественной войны, почётный житель Екатеринбурга и региона Семён Спектор. Как оказалось, в мэрии и не думали отказываться от проекта.

«Эскизы у меня лежат, я их со стола не убирал», — сказал Высокинский.

В городе уже есть мемориал труженикам тыла, но пришедшие ветераны подчеркнули, что он недостаточен.

«Там указан только промышленный тыл, а разве была одна промышленность? А как же медицина и народное образование, а сельское образование, а культура?» — удивились собравшиеся.

По мнению градоначальника, нужно организовать не только мемориал, но и полноценный музей.

«К чему надо прийти, чтобы человек с малым ребёнком мог не только показать мемориал, но привести в музей, чтобы услышать этот грохот, увидеть станки 30-х годов», — добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее идею музея забраковали депутаты гордумы. Парламентарии отказались выделять деньги на инициативу.

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