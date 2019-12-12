Калуга, , 17:03 — REGNUM Первое заседание областной кинокомиссии состоялось в Калуге. Повестку работы заседания составили вопросы, касающиеся практики деятельности кинокомиссий в регионах, перспектив выхода калужской кинокомиссии на международный кинорынок, а также создание представления локаций для съемок. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Министерства культуры региона.

Цель создания калужской областной кинокомиссии — реализация на территории региона благоприятных условий для производства и распространения фильмов, информационная поддержка кинопроектов, консультирование и информирование организаций кинематографии при выборе съёмочных площадок, а также содействие во взаимодействии организаций кинематографии с органами власти и организациями региона. В работе заседания приняли участие представители продюсерской группы «Вместе», Ассоциации содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект», киностудии «Военфильм», Центрального дома кино Союза кинематографистов РФ.

В Калужской области кинокомиссия была создана распоряжением губернатора в августе 2019 года. Кинокомиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при главе региона по рассмотрению вопросов организаций кинематографии на территории области.

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