Москва, , 11:10 — REGNUM Российский певец Дима Билан прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что он якобы отказался от участия в концерте звезд Евровидения в Амстердаме из-за Сергея Лазарева. Соответствующий пост Билан опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, пишет певец, ранее с ним связался организатор концерта в Нидерландах со списком участников — победителей конкурса, после чего Билан согласился принять в нем участие.

«В этом же случае я понял, что концерт все-таки абсолютно сборный и в нем нет грифа «все победители Евровидения», некая атмосфера и статус самого концерта поменялся», — пишет певец.

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По его словам, его ввели в заблуждение первичным списком. Билан предложил организаторам цивилизованно расторгнуть контракт по согласию сторон. Тем более, пишет исполнитель, на «чаше весов был благотворительный вечер 15 декабря, в пользу которого в конечном итоге пал мой выбор».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Билан якобы отказался выступать на концерте в Амстердаме из-за участия в нем Сергея Лазарева.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Дима Билан дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями за свое скандальное выступление на Дне города. По его словам, то выступление в нетрезвом виде в Самаре до сих пор его гложет и является «колоссальным уроком».

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