Москва, , 10:42 — REGNUM Новинки, которые вы увидите на этой неделе:

«Озеро диких гусей» (18+)

Китайский режиссер Дяо Инань погружает зрителя в дебри криминального мира. Его герой — молодой вожак банды байкеров, которые промышляют мелкими грабежами и кражей мотоциклов. В один несчастливый день он случайно убивает полицейского и вынужден спасаться бегством. Его спутницей в отчаянной борьбе за выживание становится проститутка — такая же неприкаянная душа…

«Собаки не носят штанов» (18+)

Что делает человек, если у него умерла жена? Плачет, пьет, ищет новых знакомств? Герой картины финского режиссера Юкки-Пекки Валькеапяя поступает более оригинально — он внезапно увлекается садомазохизмом и становится домашним питомцем «строгой госпожи». Кажется, эти двое странных людей всерьез «подсели» друг на друга…

«Курьер» (18+)

Босс криминального мира должен, наконец, предстать перед судом. Он не особо переживает — ему удалось убрать всех свидетелей, кроме одного, да и тому осталось недолго жить. Но все планы жестокого мафизо рушит загадочная отчаянная мотоциклистка. У нее нет имени, ее следы невозможно отыскать в самых полных базах данных. Она курьер, просто курьер, и она доставит свидетеля в суд невредимым, а злодея — к его заслуженному финалу!

Боевик снял британский режиссер Закари Адлер. В главной роли актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

«Джуманджи: Новый уровень»

Друзья, которым пришлось однажды побывать персонажами компьютерной игры, никогда бы не подумали, что снова вернутся в ее проклятые джунгли. Но когда один из них, решив поковыряться в заколдованной приставке, оказывается «проглочен» игрой, у них не остается выбора. Вместе с ними в полный опасностей дикий мир Джуманджи попадает дедушка пропавшего. Друзья думали, что изучили правила игры, но их ждет сюрприз: похоже, приставка теперь «глючит», и всё идет не по плану…

Сиквел сиквела знаменитого фильма снял режиссер Джейк Кэздан.

«Одной волшебной ночью» (18+)

Адюльтер? Какая мелочь! Особенно если ты женщина современная и, вдобавок, парижанка! Мари, не очень молодая, но по-прежнему привлекательная, давно и с удовольствием изменяет мужу, но однажды он узнает правду. После семейной ссоры Мари поселяется в отеле напротив своей квартиры и наблюдает в окно за тоскующим супругом. Внезапно она обнаруживает в номере двадцатилетнюю копию своего Ришара, из тех времен, когда они только познакомились. И это только начало невероятных чудес! Обоим супругам придется в эту волшебную ночь встретиться со своим прошлым и научиться чему-то важному…

Актриса Кьяра Мастрояни, сыгравшая в романтической комедии режиссера Кристофа Оноре главную роль, удостоилась за нее награды Каннского кинофестиваля в категории «Особый взгляд».

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Нового года ждут все — даже суровые люди в форме. Полицейские из отделения в Барвихе, герои комедии Ильи Куликова, хотят в праздники забыть о серых буднях и оторваться на всю катушку. Но начальство подкидывает им в самый последний момент заковыристое дельце о крупной краже драгоценных камней. Приказ суров — никаких выходных и праздников, пока преступники не будут схвачены! Бравым стражам порядка придется спасать не только краденое добро и честь мундира, но и свой долгожданный корпоратив…

«Тайна Мосли»

Большие и добродушные звери Торифанты давно находятся в рабстве у людей — на них пашут и перевозят тяжести. Кажется, что так было всегда. Но однажды один из Торифантов по имени Мосли узнает удивительную тайну — когда-то их народ был совсем другим! С тех пор жизнь в ярме для него невыносима, он просто обязан попытаться найти своих великих предков…

Полнометражный мультфильм снял новозеландский режиссер Кирби Эткинс.

«Царь зверей»

Молодой ослик по имени Мангу, герой мультфильма пакистанского режиссера Азиза Джиндани, трудится в прачечной, но мечтает разбогатеть и прославиться. Однажды его мечта удивительным образом сбывается — совершенно случайно его выбирают новым королем страны зверей. Мангу готовится к роскошной и праздной жизни, да не тут-то было — в королевстве начинаются большие неприятности: его жители куда-то пропадают. Вся надежда на нового короля, осёл он там или нет…