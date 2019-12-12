Самара, , 10:25 — REGNUM Уникальная выставка истории ВМФ СССР открылась в Самаре. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в составлении экспозиции приняли участие сразу пять частных коллекционеров.

Посетители музея смогут ознакомиться с артефактами, которые расскажут им о людях и событиях, тесно связанных с историей военно-морского флота нашей страны.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, это очень важно для сохранения исторической правды, поскольку сейчас очень много желающих переписать историю, тем самым принизить роль Советского Союза и России в истории человечества, в освобождении разных народов и стран от фашизма.

В музее, кроме прочего представлена модель линейного корабля «Новороссийск», затонувшего в бухте Севастополя 29 октября 1955 года в результате взрыва.

В музее представлена модель АПЛ «Курск», который 12 августа 2000 года потерпел крушение в Баренцевом море на глубине 108 метров.

На выставке представлена коллекция кортиков военно-морского флота, речных флотов и флотилий, а также ВВС и Сухопутных войск европейских и азиатских стран ХIX-ХХ веков.

По словам генерального директора судоходной компании «Волготранс» Родиона Светличнова, некоторые раритеты можно увидеть только в этом музее.

По словам организаторов выставки, в следующем году коллекция музея будет дополнена предметами, которые связаны с историей морского флота дореволюционной России.