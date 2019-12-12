Лос-Анджелес, США, , 09:47 — REGNUM Новая часть кинофраншизы «Матрица» выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом 11 декабря сообщил портал Variety.

Одновременно с новой «Матрицей» выйдет ещё один фильм с Киану Ривзом в главной роли — «Джон Уик 4». Сообщается, что в этот день также могла состояться премьера «Акиры», но руководство Warner Bros. временно сняло картину с производства.

Напомним, сценаристом и режиссёром новой «Матрицы» выступила Лана Вачовски. К своим ролям в картине вернутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

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