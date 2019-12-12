Лос-Анджелес, США, , 09:47 — REGNUM Новая, четвертая часть фантастической киносаги «Матрица» будет выпущена кинокомпанией Warner Bros на экраны 21 мая 2022 года. Об этом 12 декабря сообщает Variety.

Также сообщается, что в новой части будут сниматься Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Тоби Онвумере. При этом уточняется, что это ещё не полный актерский состав фильма.

Отметим, первая часть научно-фантастического фильма режиссеров Энди и Ларри Вачовски (в настоящее время Лилли и Лана Вачовски) «Матрица» вышла на экраны в 1999 году и получила четыре премии «Оскар». Два продолжения фильма — «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция» — вышли в 2003 году.