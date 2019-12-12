Сеул, 12 декабря 2019, 09:24 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» номинирован на кинопремию Гильдии киноактёров США (SAG), сообщает KBS со ссылкой на звезд Голливуда.
Согласно опубликованным данным, южнокорейская лента вместе с «Однажды в… Голивуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Скандал» Джея Роуча, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити поборется за награду «Лучший актёрский состав».
Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 19 января 2020 года.
Отметим, что фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо также номинирован на премию «Золотой глобус» и премию «Выбор критиков».
Гильдия киноактеров США — профессиональный союз, представляющий более 120 000 актёров, работающих в США. Гильдия создана в 1993 году с целью ликвидации эксплуатации актёров в Голливуде.