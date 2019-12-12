Новосибирск, , 08:30 — REGNUM Средств на реконструкцию здания для городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева отражены в бюджете Новосибирской области на 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средства будут направлены на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Из федерального бюджета на строительство здания театра Афанасьева предполагается направить более 80 млн рублей, из областного — порядка 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Новосибирска заявляли, что в январе 2020 года планируют определиться с подрядчиком, а весной приступить к работам.

Напомним, что за 30-летнюю историю у новосибирского драмтеатра под руководством Сергея Афанасьева не было своей площадки. Художественный руководитель театра недавно заявил об уходе из-за невыносимых условий, в которых оказался театр. Позже Афанасьев решил остаться.

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