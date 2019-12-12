Москва, , 08:25 — REGNUM Российский телеканал ТНТ снял с эфире сериал «Слуга народа», где в главной роли снялся президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Первая серия «Слуги народа» была показана на ТНТ 11 декабря, после чего эфирная сетка изменилась — дальнейшие серии не запланированы к показу на телеканале.

В пресс-службе отметили, что показ первой серии — маркетинговый ход для повышения интереса зрителей к платной интернет-платформе.

Как сообщало ИА REGNUM, авторами сериала выступили сотрудники студии «Квартал 95», которая, в свою очередь, была создана из участников одноимённой команды КВН. По сюжету школьный учитель, недовольный положением дел в стране, становится президентом Украины. Впервые сериал был показан в ноябре 2015 года на украинском телеканале 1+1.

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