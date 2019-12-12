Москва, 12 декабря 2019, 02:00 — REGNUM Продуманным маркетинговым ходом назвали показ первых трёх серий украинского сериала «Слуга народа» в пресс-службе канала. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, канал рассчитывал повысить узнаваемость платной платформы среди своей аудитории.
Напомним, 11 декабря на телеканале ТНТ стартовал показ украинского сериала «Слуга народа», в котором главную роль исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
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