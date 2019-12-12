Мадрид, , 07:30 — REGNUM Старинные бронзовые шлемы добровольно вернул Испании британский бизнесмен и коллекционер. Об этом 11 декабря сообщает The Guardian.

Коллекционер из Великобритании Кристиан Леветт (Christian Levett) приобрёл шлемы законным путём на аукционе в Мюнхене и у лондонского крупного продавца в 2008 и в 2009 году. Всего им было приобретено за 330 тыс. долларов семь шлемов, датируемых между 400 и 200 годами до н.э. в Мюнхене и один у дилера из Лондона.

Затем коллекционер узнал из испанских СМИ, что шлемы были похищены с раскопок на севере Испании в 80-х годах и принял решение вернуть их. Леветт встретился с послом Испании в ЮНЕСКО и подписал акт о добровольной передаче шлемов.

Как пояснил бизнесмен, сейчас он будет пытаться добиться от продавцов возврата денег, потраченных им на покупку шлемов.

Стоит отметить, что это самый значимый возврат ценных артефактов Испании с 2012 года, когда США передали властям страны 15 тонн золотых монет с затонувшего в 1804 году у берегов Португалии корабля Nuestra Señora de las Mercedes.

Читайте ранее в этом сюжете: Третьяковская галерея открыла проект-исследование «Атлас ВМаяковский»