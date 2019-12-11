Москва, , 23:33 — REGNUM Посольство Германии и все генконсульства по России не будут работать 24, 25, 26 и 31 декабря, а также 1 и 7 января из-за праздников, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Визовые центры также не будут работать в период праздников, но расписание их работы варьируется от региона к региону — так, например, в Москве нельзя будет подать или забрать документы только 25−26 декабря и 1 января, а в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске сотрудники будут отдыхать практически все вышеперечисленные даты.

Начальник визового отдела ClickVoyage Евгения Лукашина отметила, что еще можно успеть получить стандартный шенген до Нового года, если подать документы в ближайшее время. В среднем на оформление документов уходит порядка 6−7 дней — и в этого году без сбоев, несмотря на крайне высокий спрос.