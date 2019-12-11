Москва, , 23:26 — REGNUM 11 декабря Третьяковская галерея открыла в Музее-мастерской Анны Голубкиной проект-исследование «Атлас ВМаяковский». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают эксперты, в основе проекта-исследования лежит попытка актуализации прошлого и выстраивания связей внутри многообразия окружающих нас случайностей. «ВМаяковский» — это взгляд на историю сквозь призму настоящего.

Смысловыми узлами путешествия становятся работы Н. Гончаровой, М. Ларионова, Т. Новикова, Г. Червинского, Е. Митты, М. Ромадина, Ф. Леже, К. Малевича, В. Мамышева-Монро, песни В. Цоя и др.

Проект продлится до 25 декабря 2019 года.