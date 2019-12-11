Лондон, , 23:24 — REGNUM Издательство The Art Newspaper подвели арт-итоги года. Центральным событием издательство определило 500-летие с момента смерти Леонардо да Винчи. Об этом сообщает портал The Art Newspaper.

Другим важным событием в мире искусства отметили проблему, поднятую французским историком Бенедиктом Савой и сенегальским экономистом и писателем Фелвином Сарр. Исследователи подняли этический вопрос касательно экспонирования африканских этнических культурных объектов в европейских музеях.

В 2019 году также острыми проблемами в искусстве были ситуации с иммигрантами, вопросы сексуальной идентичности и климатических изменений.