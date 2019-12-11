Бирмингем, Великобритания, , 23:16 — REGNUM Известный стрит-арт художник Бэнкси создал новую работу в Бирмингеме, посвященную проблеме бездомных. Об этом сообщает портал Buro 24/7.

На новом граффити художник изобразил повозку Санты-Клауса, прикрепленную к настоящей скамейке. Работа впервые была продемонстрирована в видео в официальном Инстаграм-канале художника, где мужчина по имени Райан притворился бездомным.

Бэнкси написал в Инстаграме: «Боже, благослови Бирмингем. Мы снимали Райана на этой скамейке двадцать минут. За это время прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку, хотя он ничего не просил»