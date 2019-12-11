Санкт-Петербург, , 23:14 — REGNUM Государственный Эрмитаж в начала 2020 начнет транслировать на своем официальном сайте состояние очередей в музей. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Рамки для досмотра также планируют перенести из Зимнего дворца в арку на входе во внутренний двор, где для этого Эрмитаж построит специальный павильон.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский: «Мы собираемся решить вопросы с очередью. С начала года будем транслировать на сайте очередь, чтобы каждый мог выбирать, идти ему или нет»