Берлин, , 23:13 — REGNUM 11 декабря немецкая газета Die Welt выпустила традиционный арт-номер, иллюстрации к которой создал японский художник Такаси Мураками. Об этом сообщает официальный сайт газеты.

Такаси Мураками — один из наиболее успешных современных японских художников. На его творчество повлияло искусство аниме и манги, которое, по словам художника «более представляло современную жизнь Японии», чем традиционное искусство.

Ранее выпуски арт-номеров Die Welt оформляли такие художники, как Кристофер Вул, Элсворт Келли, Нео Раух, Синди Шерман и другие.