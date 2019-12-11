Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM Компания Netflix планирует снять сериала, в основу которого ляжет история основателей музыкального сервиса Spotify. Об этом 11 декабря потоковый сервис сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Пока Netflix не рассказал, будет ли новое шоу документальным или художественным. Однако издание обратило внимание, что производством сериала будет заниматься студия Yellow Bird UK, которая ранее реализовывала различные драматические проекты. Отмечается, что шоу будет выпущено на английском и шведском языках.

Напомним, основателями Spotify являются Дениэл Эк и Мартин Лоренцон. Сервис был запущен 23 апреля 2006 года в Швеции, сейчас он имеет самую большую базу платных подписчиков (по состоянию на октябрь 2019 года — 113 млн).

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