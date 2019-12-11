Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Портал Screen Rant составил списки из пяти лучших и худших фильмов о короле Артуре, исходя из оценок, выставленных критиками на сайте Rotten Tomatoes. Соответствующая статья была опубликована 11 декабря на сайте издания.

Топ худших картин возглавила лента «Последний легион» (2007). В антирейтинг также вошли такие картины, как «Первый рыцарь» (1995), «Волшебный меч: В поисках Камелота» (1998), «Король Артур» (2004) и «Меч короля Артура» (2017).

Что касается лучших экранизаций легенд про короля Артура, то самый высокий балл (97%) на Rotten Tomatoes имеет комедийное шоу «Монти Пайтон и Священный Грааль». В список лучших картин также вошли «Ланселот Озёрный» (1974), «Экскалибур» (1981), «Рыцари Круглого стола» (1953) и «Камелот» (1967).

Rotten Tomatoes — это портал, на котором критики и рядовые зрители могут оставлять свои обзоры на фильмы. Он начал свою работу в августе 1998 года. Сайт принадлежит компании Fandango.

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