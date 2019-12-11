Москва, , 21:41 — REGNUM 24 декабря в Новом крыле Дома Гоголя открывается выставка «Архив чужих воспоминаний», на которой будут представлены фотографии времен Второй мировой войны. Об этом сообщает официальный сайт Дома.

Автор проекта Артур Бондарь и куратор выставки Сона Степанян стремятся вместе с запечатленными на пленке изображениями проявить для зрителя реальность, в которой были сделаны снимки. Используя фото-документ как материальное свидетельство былого, они восстанавливают его историю, а вместе с ней и историю военной фотографии.

Артур Бондарь собрал впечатляющую коллекцию, разыскивая неизвестные негативы на барахолках и интернет аукционах по всему миру. В нее входят уникальные кадры, снятые фотографом Валерием Фаминским. Из мозаики отдельных кадров складывается общая картина бытования фотографии в военный период.