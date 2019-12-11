Москва, , 21:33 — REGNUM Актеры Елена Захарова и Марат Башаров работают над постановкой спектакля «Непьеса на двоих» в московском театре «Школа современной пьесы». Режиссером выступает Александр Онищенко. Ставит Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Как рассказал Марат Башаров, в постановке будет задействовано всего лишь два персонажа, однако, несмотря на такой минимализм, «зрителей ожидает интрига». Оба героя не знакомы и даже не прикасаются друг к другу.

Сюжет спектакля прост и сложен: это взгляд мужчины на женщин, и соответственно, женщины на мужчин. В настоящее время постановка находится в работе, о точных датах премьеры станет известно позже.