Новосибирск, , 21:28 — REGNUM Новосибирское метро превратится в театральную сцену в ночь с 12 на 13 декабря: здесь пройдет спектакль «Предел», декорациями для которого станут интерьеры станции «Сибирская».

По сообщению портала «Глас народа», «Предел» — это «site-specific» театр, где место с особой историей и характером становится основой для оригинальной постановки. Спектакль пройдет в рамках 13 Международного Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске. Над ним работала некоммерческая организация «Культурный город» при поддержке мэрии Новосибирска.

Авторами проекта выступили Сергей Чехов, известный по лаборатории «site-specific» театра в Ростове-на-Дону, Евгений Лемешонок (работал главным художником театров «Красный факел» и «Глобус»), а также директор малого драматического театра «Первый театр» Юлия Чурилова. Автор музыки для спектакля — Владимир Бочаров, участник новосибирского трио presidimodelo.