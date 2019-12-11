Лос-Анджелес, США, , 21:27 — REGNUM Эдди Мёрфи дал понять, что его будущая картина «Поездка в Америку 2» превзойдёт все ожидания поклонников. Об этом 11 декабря сообщил портал Cinema Blend.

В интервью журналистам актёр сказал: он в курсе того, что многие люди имеют крайне высокие ожидания от будущей картины и готовы сказать ему: «Не облажайся». При этом Мёрфи заявил: то, что сделала команда проекта, превзойдёт все ожидания фанатов. Актёр добавил, что он «очень, очень доволен» результатом работы.

Напомним, премьера фильма «Поездка в Америку 2» запланирована на 17 декабря 2020 года. Оригинальный фильм вышел на экраны более тридцати лет назад — 17 ноября 1988 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Риз Уизерспун рассказала о судьбе третьей части «Блондинки в законе»